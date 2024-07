Hermoso discorso chiuso con il Napoli | spunta l’ipotesi incredibile sul futuro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Con un tweet, ilhaogni tipo diper Mario, ma per il difensore spagnoloun’ipotesi pazzesca Ilritiene di aver messo definitivamente a posto la difesa con gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno. Antonio Conte, inoltre, attende il ritorno di Mathias Olivera dalle vacanze. Sarà lui il braccetto di sinistra titolare della difesa a tre e comporrà, dunque, la difesa insieme a Buongiorno e Amir Rrahmani. Natan ha convinto Conte, un altro difensore verrebbe acquistato soltanto dopo l’uscita di Juan Jesus che farebbe seguito a quella di Leo Ostigard. Si è parlato tanto del possibile acquisto deldi Mario, desiderato da tutti i tifosi partenopei per la sua esperienza e la sua duttilità. Lo spagnolo ha lasciato l’Atletico Madrid a parametro zero lo scorso 30 giugno e attualmente è ancora svincolato.