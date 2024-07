Gratta e vinci basta un’app per scoprire se hai vinto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 29 luglio 2024)se il tuo biglietto sia fortunato o meno non potrebbe essere più facile di così:un download. Chiudi gli occhi e immagina di esserti recato in ricevitoria, o in qualunque altro punto vendita autorizzato, per comprare uno o più. Di aver fatto rientro a casa e di aver trovato il tempo, finalmente, per prendere la tua bella monetina e per raschiar via la patina argentata dietro la quale si nascondono i sogni di milioni di persone sparse ai quattro angoli del globo. Per controllare i propri grattini non è necessario recarsi in ricevitoria – Ilveggente.itBene, immagina, adesso, di non essere certo, una volta svelati tutti i simboli, del “risultato”. Il regolamento non ti è troppo chiaro e non riesci a capire se quel grattino sia vincente o meno.