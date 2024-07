Grande Fratello i protagonisti del 2024 | ecco chi ci sarà

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024), il cast via via prende forma e circolano i primi nomi (non ancora ufficiali) dei concorrenti della nuova edizione Altri nomi si aggiungono al cast dell’edizionedelche anche quest’annoin versione mista composto da vip e nip. Alfonso Signorini e gli autori del noto reality di Canale 5 sono al lavoro per i provini. Intanto circolano i nomi in anteprima, non ancora ufficiali, svelati da esperti di gossip e note testate. TvBlog ha infatti ha svelato dei nomi.chi, secondo il portale, varcherà la porta rossa del reality di casa Mediaset a partire dal 16 settembre, giorno del debutto del. Oltre a due fra i più chiacchieratidi Temptation Island, ovvero Lino ed Alessia, nomi fatti da Dagospia, ma che non saranno gli unici secondo TvBlog. Proprio dal reality dei sentimenti cila tentatrice Maika Randazzo.