Fuga di gas scatta l’allarme Chiuso un tratto della Binasca evacuata una casa di riposo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Proseguiranno anche oggi i disagi per ladi gas che ha provocato un forte allarme per gran partegiornata di ieri nella zona periferica di Binasco, sulla strada Cerca dove sorgono una residenza per anziani e un motel. Ladi gas è stata rilevante, a quanto hanno riferito i vigili del fuoco, da qui la decisione dei responsabilisicurezza, a scopo preventivo, di evacuare parteRsa Heliopolis.è stato lanciato alcuni minuti prima di mezzogiorno quando all’internoRsa hanno sentito il fortissimo odore di gas. La macchina dei soccorsi èta rapidamente e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e un’ambulanza in supporto alle operazioni.