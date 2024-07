Fonti ' veto Ungheria su dichiarazione Ue sul Venezuela'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "I risultati delle elezioni non sono stati verificati e non possono essere considerati rappresentativi della volontà del popolono fino a quando non saranno pubblicati e verificati tutti i registri ufficiali dei seggi elettorali". È quanto dichiara l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell in merito al voto in. "Rapporti credibili di osservatori nazionali e internazionali indicano che le elezioni sono state inficiate da numerosi difetti e irregolarità", aggiunge.Ue spiegano che Bruxelles "si era impegnata" a far sì che lafosse dei 27 Paesi membri, ma "l'ha messo il". "L'Ue elogia la determinazione del popolono a esercitare il proprio diritto di voto in modo pacifico e numeroso. L'Ue riconosce l'impegno dell'opposizione nel processo elettorale nonostante le condizioni di disparità.