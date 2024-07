Come cambiano le Olimpiadi per l’Italia con Iorio a mezzo servizio? I potenziali punti persi e lo scenario per la finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024)si presenterà con il secondo accredito allaa squadre femminile, con un chiaro obiettivo: conquistare una medaglia nella gara regina della ginnastica artistica alledi Parigi 2024. Dopo un turno di qualificazione spettacolare, chiuso con lo squillante punteggio di 166.861 (miglior risultato nella storia contemporanea), la nostra Nazionale scenderà in pedana con un chiaro obiettivo: conquistare una medaglia che manca da addirittura 96 anni (argento ad Amsterdam 1928). Le Campionesse d’Europa dovranno però fare i conti con un problema fisico, che obbligherà inevitabilmente a rivedere la formazione per l’atto conclusivo, dove la formula del 5-3-3 non concede margini di errori (non ci sarà possibilità di scarto, tutti i punteggi contribuiranno al risultato).