Clienti sfidano il caldo estremo per un tavolo in terrazza ma la risposta del ristoratore è da applausi | Non posso permetterlo

(Di lunedì 29 luglio 2024)ilper unin, ma ladelè da: "Non" La calura dell'estate si fa sentire e con essa sono tante le novità che scuotono la quotidianità in Spagna, soprattutto per i commerci locali. Ma cosa succede quando il mercurio schizza alle stelle e si devono prendere decisioni inaspettate? L'estate del 2024 è partita alla grande, almeno per quanto riguarda le temperature. Si parla di picchi che potrebbero aggirarsi intorno ai 40 gradi in varie zone della Spagna, toccando regioni come l'Andalusia, l'Aragona, Castiglia-La Mancia, la Comunità di Madrid, l'Estremadura e la Navarra. E non è uno scherzo: gli allarmi sono scattati in molte aree, occhi puntati sul sud e, da questo lunedì, pure sull'Aragona, le Isole Baleari e le zone vicine ai Pirenei.