Caso Yara la pm Letizia Ruggeri | Nelle 54 provette non c’è più niente Era inutile tenerle in frigo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Milano, 29 lugio 2024 – Ilsull’omicidio diGambirasio non è finito con la docu-serie Netflix “Oltre ragionevole dubbio” cheultime settimane ha riacceso l'attenzione in merito alla morte della 13enne di Brembate di Sopra. Infatti, mentre i social e il web pullulano di teorie e opinioni a riguardo, nell’aula del Palazzo di giustizia di Venezia si continua a dibattere sul, uno dei più famosi di cronaca nera italiana: si dibatte, in particolare, la posizione di, magistrata che ha svolto le indagini sulla scomparsa diGambirasio dal 26 novembre 2013 fino al processo di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per la morte della ragazza.