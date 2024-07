Bravo Martinenghi ma il vero Peaty lo avrebbe schiacciato sorridendo Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) In Inghilterra stanno elaborando lo shock.ha battuto Adam, chiudendo un’era di convinzioni, di superiorità non apparente, ed anche una storia umana niente male. Ilscrive che “il Braccio di Ferro della piscina improvvisamente è sembrato umano”. “Ora sono un uomo anziano”, ha detto lui. “I suoi poteri un tempo insuperabili ora calati – continua Oliver Brown – un nuotatore celebrato per le sue qualità da fumetto, che a un certo punto deteneva i primi 20 tempi nella storia dei 100 metri rana, da solo. Che ha stabilito un record mondiale di 56,88 secondi in un momento in cui nessun altro era mai sceso sotto i 58. Ma quell’era di assurdo dominio è finita definitivamente alla La Defense Arena, conestromesso da un terzo oro olimpico consecutivo da un italiano non celebrato che un tempoper divertimento“.