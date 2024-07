Audi Q7 il Suv gigante è agile come un felino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Francesco ForniQ7 è ilgentile, che diventa maggiorenne. Diciotto anni fa ha dato inizio alla famiglia dei Suv della Casa di Ingolstadt, che grazie a Q3 e Q5 rappresenta la spina dorsale delle vendite. Q5 è l’più venduta al mondo, Q3 il modello preferito in Italia e Q7 la portabandiera tecnologica della Casa dei Quattro anelli che raccoglie nella clientela business, quella aziendale, il 65% delle vendite, quasi due terzi, il 20% in più della media nazionale. Indicazioni importanti. Q7 ora si rinnova con il secondo aggiornamento della seconda serie che punta su tecnologia, lusso e un’agilità, a prima vista insospettabile. Mette sul piatto un restyling estetico, con a disposizione il plus un pacchetto tecnico aggiornato.