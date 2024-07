Attentato a Trump clamorose rivelazioni del New York Times | Sapevano del pericolo 90 minuti prima

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Torna a occupare le prime pagine dei giornali americani la dinamica dell’che per puro caso non è costato la vita a Donald. Il New, infatti, ha pubblicato una serie di SMS e di immagini che certificano come il 20enne Thomas Crooks, il ragazzo che ha sparato al candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, avesse destato i sospetti dei poliziotti addirittura 90di entrare in azione. Non solo: Crooks sapeva di essere stato visto dagli agenti. Come riporta un lancio dell’agenzia Ansa, “il primo a segnalare il giovane, seduto su un tavolo da picnic, è stato un cecchino della polizia locale che, lasciando l’edificio dal cui tetto venne fatto fuoco, scrisse un Sms a due colleghi rimasti dentro per avvisarli che un giovane lo aveva visto uscire con il fucile, e quindi sapeva della loro presenza“.