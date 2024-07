Attacco con coltello a Southport nel Regno Unito Otto feriti e un morto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un bambino sarebbee altrepersone sono rimaste ferite nell'avvenuto intorno alle 13 italiane a, città inglese che si trova una trentina di chilometri a nord di Liverpool. Un 17enne è stato arrestato dopo avere accoltellato diverse persone in una zona residenziale della cittadina. Sei o sette deisono bambine: l'aggressione è avvenuta in un campo estivo dove si stava svolgendo un corso di danza per bambini a tema Taylor Swift. La polizia fa sapere che il caso non è stato trattato come un episodio di terrorismo e non si sta cercando nessun altro in relazione all'incidente. Greg Myers, consigliere di Norwood, ha detto di essere giunto sul posto, dove un agente di polizia gli ha riferito che un bambino ènell'