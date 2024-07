A pochi km da Roma si trova il Ninfeo segreto di Bramante | un gioiello immerso nel verde aperto a tutti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 29 luglio 2024) Avete mai sentito parlare di Genezzano? Si tratta di un paese nelle vicinanze didove la parola d’ordine è sublime. Sì, perché in quei luoghi, apparentemente semiabbandonati, si raggruppano diversi stili architettonici circondati dalla bellezza della natura. In particolare, vogliamo parlarvi deldi, unnele accessibile adi: cos’è?dirisale al Cinquecento quando i Colonna, una storica famigliana, ebbero l’idea di realizzare un giardino nella valle di Soglia di cui erano proprietari di diretto dominio e dove vi scorreva il Fossato che fiancheggiava la via pubblica che collegava Genazzano a Paliano.