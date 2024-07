VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-1 volley | la sintesi della vittoria delle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Un po’ di fatica in eccesso, ma alla fine comincia nel migliore dei modi il cammino alle Olimpiadi di Parigi per la Nazionalena dial femminile. Paola Egonu e compagne sono riuscite a battere in quattro set lacon il risultato di 25-19 24-26 25-21 25-18.guidate da Julio Velasco che sono riuscite a sbloccarsi dopo un po’ di ruggine vista nelle prime frazioni di gioco. Egonu come al solito devastante con 25 punti a segno. Andiamo a rivivere l’incontro con gli highlights del match.FEMMINILE OLIMPIADI 2024