Trump apre ai Bitcoin il tycoon vuole rendere gli Usa capitale mondiale delle criptovalute

(Di domenica 28 luglio 2024) Donaldsta guadagnando popolarità tra i sostenitori di, dopo aver detto che se sarà eletto, trasformerà gli Stati Uniti nella “e superpotenza del”. Non ha promesso solo questo, ma anche che parte dei cripto asset detenuti dal Governo Usa, “costituiranno la base per la riserva strategica nazionale con il”. Le promesse elettorali diQuando era alla Casa Bianca, Donaldaveva definito la criptovaluta una “truffa” e un “disastro imminente”. Ma a quanto pare ilha cambiato idea, partecipato ieri al più grande evento del settore, laConference a Nashville, Tennessee, per sollecitare il voto di migliaia di investitori. Durante l’evento, ha elogiato la moneta digitale e promesso di promuoverla ulteriormente. Durante il discorso dila valutazione delè scesa per poi riprendersi.