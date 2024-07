Sinner la bufera non finisce più | l’annuncio ribalta tutto

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024), lanonpiù. Anche Adriano Panatta interviene nella questione. Un annuncio chele carta in tavola Jannik, come ormai sappiamo, non parteciperà purtroppo alle Olimpiadi di Parigi. Una tonsillite ha messo ko il campione azzurro che ha deciso di rinunciare ai Giochi. Lasciandosi dietro moltissime polemiche. Jannik(LaPresse) – IlVeggente.itSono tanti quelli che lo hanno criticato. Non solo sui social, dove ognuno è libero di dire la sua anche utilizzando alcuni termini che sono difficili da digerire. Anche alcuni commentatori hanno sparato a zero sulla decisione di Jannik che però ha già dimostrato di avere le spalle larghe e senza dubbio sapeva a cosa stava andando incontro. E in tutte queste critiche arriva anche chi dà una mano a