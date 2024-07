SDCC24 | il nuovo trailer di The Penguin la serie tv con Colin Farrell

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 28 luglio 2024) HBO ha mostrato questa sera al pubblico del Comic-Con di San Diego ildi The, latv che farà parte del franchise noto come The Batman Saga. Il, anticipato qualche giorno fa sui social, è stato presentato dal protagonista della” (l’attore solo in collegamento per impegni lavorativi), ma anche dalla showrunner Lauren LeFranc e dall’attrice Cristin Milioti, che nelladarà volto a Sofia Falcone, da poco scappata dall’Arkham Asylum. LaTheesordirà su HBO dal 19 settembre, e anche su Max in streaming. La messa in onda in Italia avverrà su Sky, e su Now per lo streaming, a partire dal mese di settembre, in assoluta contemporaneità con gli USA, proprio come annunciato in questo nostro precedente articolo.