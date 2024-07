Scherma le fiorettiste proseguono il loro cammino Tris azzurro ai quarti delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Continua il percorso nettonella prova individualedi Parigi 2024. Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto conquistano tutte un posto neidi finale ed ora si giocheranno l’accesso alla zona medaglie. Errigo ha dominato il suo assalto contro la francese Eva Lacheray con un perentorio 15-6. Non ci sono davvero stati problemi per la portabandiera azzurra, che adesso avrà un assalto sicuramente complicato neicontro l’americana Lauren Scruggs. Un po’ più complicata la sfida di Alice Volpi contro la rumena Malina Calugareanu anche per via di una distorsione alla caviglia per la toscana. L’azzurra ha comunque concluso in suo favore per 15-9 e adesso affronterà neidi finale la tedesca Anne Sauer, numero sei del seeding, in quella che si prospetta una sfida difficile.