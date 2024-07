Sainz resta senza team | annuncio sconvolgente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 28 luglio 2024)squadra: il ferrarista, al suo ultimo ballo con la Rossa non ha ancora sciolto le riserve per il futuro. E il rischio è enorme Carlossa da un pezzo che quest’anno è il suo ultimo dentro la Ferrari. Lo spagnolo saluterà tutti alla fine di questo campionato per fare spazio a Lewis Hamilton. Una decisione incredibile quella della Rossa che ha fatto felici tutti i tifosi. Non però lo spagnolo, alla ricerca adesso di una nuova squadra per la prossima stagione.(Lapresse) – Ilveggente.itDi offerte, come abbiamo anche potuto capire noi de Ilveggente.it, ne ha ricevute. Però ancora,, una decisione sul suo futuro non l’ha presa. Chissà, magari aspetta la chiamata giusta di un topche gli potrebbe permettere di lottare per il titolo.