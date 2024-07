Ragazzino di 12 anni investito e ucciso dal trattore guidato dal papà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Bologna, 28 luglio 2024 – Un’enorme tragedia ha scosso, ieri pomeriggio, il territorio di Monte San Pietro. Undi 12, mentre si trovava nei campi assieme al, è stato travolto daldal genitore. La tragedia è avvenuta in via Guarda, in località Colombara, intorno alle 17,30. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, l’uomo avrebbeil figlio mentre effettuava una retromarcia. È stato immediatamente dato l’allarme e nel campo sono intervenuti i sanitari del 118: purtroppo per il bambino non c’è stato niente da fare. Portato d’urgenza al Maggiore, è morto in ospedale per le gravissime ferite riportate. Adesso i militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire l’hai fatta dinamica di questa terribile tragedia che ha sconvolto una famiglia e un paese intero.