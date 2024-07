Parigi 2024 Tiro con l’arco | Azzurri pronti per la prova a squadre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo le eliminatorie e le finali afemminili, che hanno visto il decimo trionfo consecutivo da parte della Corea del Sud, gliFederico Musolesi, Mauro Nespoli e Alessandro Paoli, sonoa scendere in campo, domani mattina, per le prove amaschili. In programma gli ottavi di finale contro il Kazakistan. Nel pomeriggio, poi, si ricomincerà dai quarti fino all’assegnazione delle medaglie. Alla vigilia della competizione, ecco il commento del direttore tecnico azzurro, Giorgio Botto: “Dopo le frecce di ranking round abbiamo continuato gli allenamenti eto la gara anello stesso orario in cui avremo il primo scontro di domani (ore 10:16 n.d.r.). Situazione ripetuta anche per gli eventuali match successivi. I ragazzi sonoe forti, il clima è sereno, anche se sappiamo che la tensione ci sarà.