Pagelle nuoto Olimpiadi 2024 | Martinenghi si merita il bacio accademico Ceccon prendere o lasciare

(Di domenica 28 luglio 2024)Nicolò10 e lode, con il– È anche superfluo giustificare questa valutazione. Il lombardo si è spinto dove non si poteva immaginare e nei 100 rana ha vissuto e ci ha fatto vivere un sogno. 24 anni dopo Domenico Fioravanti, l’Italia è tornata regina nei 100 rana e dall’urlo di Domenico alla lingua da fuori sbarazzina, con capello biondo platino, di Nicolò. Bravissimo a sfruttare l’occasione e a farsi trovar pronto in una Finale non dai crono sensazionali. Ma essere campioni significa anche questo. Thomas7 – Ci fa un po’ tribolare al mattino per una condotta di gara rivedibile nei 100 dorso, ma questo è. In semifinale, un piccolo clic e secondo tempo di ingresso alla gara di domani.