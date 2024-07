Matjaz | All’Inter ho dovuto lottare Contento del ritorno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Samoha ufficialmente lasciato l’Inter – dove ha giocato nella Primavera – per tornare in Slovenia, all’NK Celje. Il difensore, ai microfoni del club, ha parlato della sua esperienza in nerazzurro. CRESCITA – Queste le parole del difensore Samosull’esperienzaPrimavera, dopo ilin Slovenia, all’NK Celje: «In Italia hocrescere velocemente, percepire le cose in modo più veloce. In termini di calcio ho imparato aper guadagnarmi ogni minuto in campo. Il periodo di adattamento dopo ilin Slovenia non sarà così lungo, conosco già molti dei ragazzi che giocano qui, in un club in crescita, con obiettivi e ambizioni chiare».