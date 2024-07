Mastella e il centrodestra | prove d’intesa a pranzo con Piantedosi nonostante l’autonomia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il centro è come un viandante, può scegliere più che essere scelto” – recita così il mantra di Clemente, sindaco di Benevento e leader di “Noi di Centro”. Una formula perfetta che lo ha portato, nella sua lunga carriera politica, ad essere sempre in condizione di recitare un ruolo da protagonista da Sinistra a Destra. Ed ancora una volta, dopo la delusione delle Elezioni Europee in corsa solitaria con il cartello elettorale Stati Uniti d’Europa, è pronto ad una virata repentina in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.nelle ultime settimane abbia lanciato più volte appelli al PD e alla sinistra, il suo reale obiettivo potrebbe essere uno spazio nella coalizione del. Ed in quell’ottica va visto l’appuntamento di domani con il Ministro Matteo