Jovanotti ritorna sul palco nella sua Cortona | Bello essere qui vedo anche casa mia

(Di domenica 28 luglio 2024) Ha voluto giocare in. Il ritorno diin concerto arrivasua(Arezzo). È il primo live dall’incidente in bici a Santo Domingo del luglio di anno scorso. Così Lorenzo è stato accolto da una pioggia di applausi al Cautha Summer Fest che domenica 28 luglio ha ospitato una tappa del tour di Sbam!, l’etichetta di Dj set voluta dallo stesso artista cortonese per il suo Jova Beach Party. «Come state gente? Tra poco torno in bici, ve lo dico», ha detto Jova durante l’esibizione davanti a circa tremila fan. «Sto mettendo a punto una nuova fisioterapia: si chiama fisiodance», ha continuato a scherzare sul, energico come se nulla fosse successo. Il concerto Qualche rumors riguardo la presenza diera filtrato nei giorni scorsi ma gli organizzatori non avevano mai dato l’ufficialità. E invece Lorenzo Cherubini non ha deluso le aspettative.