Italia-Repubblica Dominicana 3-1 Velasco | Bisogna imparare a soffrire testa all’Olanda

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) “Sono molto contento. È una partita che ci servirà molto per il prosieguo del torneo. Nel secondo set Laha giocato meglio, ma le ragazze sono state brave a continuare a giocare e a iniziare forte il terzo set. Anche in VNL abbiamo perso un set dal Giappone, ma per merito loro. In campo ci sono anche gli avversari eessere bravi a reagire e a sfruttare i momenti favorevoli”. Così Julio, coach della nazionalena di pallavolo femminile, ha commentato alla stampa la vittoria nell’esordio olimpico contro la(25-19 24-26 25-21 25-18). “È importante– sottolinea il 72enne italo-argentino – Se non si soffre mai poi si hanno problemi alla prima difficoltà. Abbiamo vinto la VNL soffrendo troppo poco. Paola (Egonu ndr.) ha giocato male nel secondo set e poi è tornata ai suoi livelli negli ultimi due.