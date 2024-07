Il pubblico impiego apre le porte Incontro tra neoassunti e concorsisti | Ci servono talenti venite da noi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) di Andrea Gianni MILANO La nuova generazione di dipendenti pubblici ha il volto e l’entusiasmo di Alice Mocchetti, Claudia Colella, Morgana Taverriti. Giovani con una laurea in tasca, da poco assunte negli uffici della Città metropolitana di Milano, nuove leve in un ente che è a caccia di risorse. Hanno accolto 40 aspiranti, raccontando la loro esperienza a chi ha intenzione di iscriversi ai vari bandi di Palazzo Isimbardi, nel corso di un’iniziativa inedita per il. Un open day, nella sede della Città metropolitana, in vista dei prossimi concorsi per reclutare nuovi funzionari in un momento storico particolare, con enti locali che faticano ad attrarre e trattenere, soprattutto in campo tecnico. Iscritti ai concorsi non si presentano o scelgono altre strade, optando per enti pubblici che offrono stipendi più alti.