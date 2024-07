Esce di strada in moto gravissimo un 21enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Sta lottando tra la vita e la morte il giovane carpigiano di soli 21 anni che venerdì sera ha riportato gravissime ferite in un incidente in via Lame a Rovereto sulla Secchia. Da venerdì è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Maggiore di Bologna e la prognosi è riservata: le sue condizioni sono gravissime. Poteva essere un venerdì d’estate come tanti altri, erano circa le 19, il ragazzo in sella alla suacicletta, stava rientrando verso casa, a Carpi, dopo essere stato a Rovereto da un amico. La, una delle sue grandi passioni. Secondo le prime ricostruzioni, mentre percorreva via Lame, ilciclista avrebbe perso il controllo della due ruote, è fuoriuscito di, cadendo rovinosamente a terra sull’asfalto. Le dinamiche sono in corso di accertamento ma non sembrano siano coinvolti altri mezzi o persone.