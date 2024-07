Commemorate a Licciano le vittime della Liberazione di Montespertoli

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 28 luglio 2024)– Sabato, 27 luglio, nella frazione di Lucciano, a, si è tenuta una cerimonia in ricordo delledel paese dal nazifascismo. Durante uno dei periodi più buistoria italiana, nel luglio del 1944, nove persone persero la vita aper mano dei nazisti, e molte altre soffrirono gravi danni. Alla presenza delle autorità locali, dei familiari e delle associazioni locali, è stata deposta una corona d’alloro al cippo di Guido Leoncini, che perse la vita mentre tornava dal bosco dopo aver messo in salvo gli animali che accudiva. Scambiato per un partigiano, fu freddamente ucciso dai tedeschi. Alla cerimonia hanno partecipato Franco Leoncini, figlio di Guido, e suo nipote. Franco ha condiviso il commovente ricordo del padre.