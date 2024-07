Clamoroso errore alle Olimpiadi | all’esordio del Sud Sudan di basket viene suonato l’inno del Sudan il Paese da cui è indipendente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Mano sul petto, occhi chiusi o rivolti verso il cielo. Lo aspettavano da una vita intera. Ma qualcosa sembra andare storto: non èdel Sudquello che si sente al Pierre Mauroy, ma quello del. La gaffe dell’organizzazione parigina rovina un momento storico per ilafricano. Unche ha suscitato grande scalpore tra i giocatori: facce indispettite e stranite. E la commozione di Gabriel e compagni si trasforma in rabbia, o quantomeno delusione per il loro esordio olimpico. Poco dopo,è stato interrotto bruscamente con annesse scuse dello speaker, mentre dagli spalti è partito un grosso applauso in segno di solidarietà.