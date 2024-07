AEW | Debutto a Collision per gli ex WWE Mansoor e Mace MMM

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Ieri notte aper due ex WWE. Si tratta diche nel loro ultimo periodo Stamford fecero parte della stable Maximum Male Models guidata da Max Dupri che poco dopo li ha abbandonati tornando a vestire i panni di LA Knight. I loro avversari niente meno che gli FTR. MxM Collection aGli ex WWEhanno debuttato in AEW nel corso dell’episodio didi ieri notte. Ora noti come MxM Collection,e Mason Madden hanno affrontato gli FTR uscendo sconfitti dal match, ma destando buona impressione. A fine match gli FTR hanno espresso il loro rispetto agli avversari. Ilin AEW è arrivato poco dopo la loro apparizione in Ring Of Honor. Qui sotto le immagini.