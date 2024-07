Acerbi allontana le preoccupazioni | Inter-Las Palmas un chiaro segnale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Francescolerelative al suo infortunio e lo dimostra in-Las, dove disputa uno scampolo di partita che fa ben sperare in vista del debutto stagionale. RECUPERO – Francescocon il suo infortunio – che lo ha peraltro costretto a saltare EURO 2024 con l’Italia – ha tenuto in apprensione l’, i suoi tifosi e Simone Inzaghi. Specialmente considerando la situazione della difesa nerazzurra dopo l’infortunio di Tajon Buchanan e la ricerca di un vice per Alessandro Bastoni. Fortunatamente, però, lo staff medico nerazzurro è riuscito fin qui a gestire al meglio il problema fisico riscontrato dal roccioso centrale difensivo, come dimostra anche il suo recupero graduale e la condizione mostrata in queste prime settimane di ritiro. Con tanto di rientro in campo.