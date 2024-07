Voglio il titolo da capocannoniere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Corsa e fisicità: combo letale nel calcio di oggi e inarrestabile in un torneo breve come il Montagna. Denis Caniparoli ha 22 anni e gioca come "montanaro" nel Villa Minozzo: con 5 gol è il miglior marcatore dei suoi e meglio ha fatto solo Grasso dell’eliminato Gatta (6 reti). Proprio qualche settimana fa è passato dal Borgo San Donnino all’Arcetana: lo vedremo, quindi, nella prossima Eccellenza reggiana. Denis Caniparoli: qual è la ricetta del vostro successo fino ad oggi? "Abbiamo un grande rapporto con mister Canovi che parla sempre con tutti noi e ci conosceva tutti. Eravamo consapevoli di avere una buona squadra, ma arrivare in finale è sempre sorprendente". È la finale giusta? "Loro hanno vinto lo scorso anno e hanno riproposto la loro identità, quindi direi di si.