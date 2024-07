Tony Effe su Chiara Ferragni Fedez e Giulia De Lellis | Ora parlo io

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 luglio 2024)ha fatto finalmente chiarezza sulla sua vita privata. Da mesi il rapper del momento, complice il successo della hit Sesso e samba, è al centro del gossip per dei presunti flirt. È stato avvistato a cena prima con(e per questo si è parlato di un presunto litigio con), e poi conDe. In realtà, però, il cantante 33enne è single e almeno per il momento non è alla ricerca del grande amore.: tutta la verità suDeha chiarito in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera che dietro il legame connon si cela alcun risvolto sentimentale. “Solo un’amica”, ha assicurato l’artista, ex componente della Dark Polo Gang. E in merito ad una presunta litigata con il collegaha assicurato: “Ma va, figurati”. Non c’è alcun astio tra i due rapper.