Tennis femminile Olimpiadi Parigi 2024 | Paolini batte Bogdan in due set e avanza al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Jasminenon sbaglia all’esordio nel torneo di, sulla terra del Roland Garros, valido per i Giochi Olimpici di. Sul Suzanne Lenglen l’azzurrala rumena Ana7-5 6-3 in poco un’ora e quaranta minuti di gioco. Dopo un primo set decisamente complicato, lata di Castelnuovo di Garfagnana piega la resistenza della numero 96 Wta, piuttosto nervosa nelparziale dopo il vantaggio di 4-1 non capitalizzato nel primo. Vittoria numero 30 (30/12 W/L) nelper, chealdove incontrerà la vincente della sfida tra Magda Linette (48 Wta) e la classe 2oo7 Mirra Andreeva (32 Wta), con cui si è affrontata proprio sui campi del Roland Garros nella semifinale (vinta da) dell’edizionedello Slamno.