Serie C Vis | il Venezia passa 4-1 in amichevole in attesa del Monza

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 luglio 2024) Nell’di Mestre, emerge il maggior tasso tecnico deini. Lunedì test di rodaggio con un’altra grande, il. Intanto il DS Menga rinnova sino al 2028 VALLESINA; 27 luglio 2024 – Nel test di lusso di Mestre alla Càcon gli arancioneroverdi di mister Eusebio Di Francesco, la Vis cede 4-1. Aldilà del risultato, un test utilissimo per i biancorossi, per mettere benzina nel motore indi un altradi prestigio questa volta con ildi Alessandro Nesta, altra formazione della massima. Per la cronaca, le reti sono state messe a segno da Pierini, Gytkijaer, Sverko e dal bomber Pohjanpalo per i lagunari, e da Cannavò per i vissini. Queste le parole del tecnico Roberto Stellone dopo l’: «Un buon test, ho visto cose importanti, poi è chiaro che dobbiamo ancora crescere dal punto di vista fisico, mentale e di gioco.