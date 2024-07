Scherma quali sono le differenze tra fioretto spada e sciabola?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 27 luglio 2024) È una delle discipline olimpiche più eleganti e anche quelle che da sempre riserva all’Italia le soddisfazioni. Stiamo parlando della. Qual è esattamente la differenza tra i vari tipi diche esistono, ovvero? Ebbene, tutto dipende dalla forma dell’arma e da una serie di altri fattori, come ad esempio la zona che, se colpita, vale il punto per l’atleta. Vediamo., le informazioni generali L’obiettivo di questo sport è toccare l’avversario con la punta dell’arma senza essere toccati a propria volta. La pedana è lunga 14 metri e larga tra 1,5 e 2 metri. Non è consentito il contatto con il corpo. Le gare individuali consistono in tre round (incontri), di tre minuti ciascuno. O finché un atleta non tocca per 15 volte l’avversario. Chi fa più tocchi vince.