Sanità la Regione Lazio in campo per salvare la Fondazione Santa Lucia Rocca convoca i sindacati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024) Lasi è già attivata sul caso dell’Irccsdi Roma, una struttura di riferimento per la riabilitazione nella Capitale e non solo, che rischia la chiusura a causa della pesante eredità degli anni passati. A spiegare che la Pisana “sta seguendo e monitorando ormai da tempo la delicata situazione in cui versa la” è stato lo stesso presidente Francesco, chiarendo di aver giàto iper lunedì e di aver interessato della vicenda anche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.: “Seguiamo da tempo, qualità del servizio e livelli occupazionali sono nostra priorità” “Pertanto, ci tengo a rassicurare in primis i pazienti della struttura, ma anche ogni singolo lavoratore, sulla volontà di tutelare questa realtà da parte della