Rossella Fiamingo da Londra a Parigi per una storia ancora da completare

(Di sabato 27 luglio 2024) “Ogni quattro anni cambiamo e cresciamo ma questa gara è sempre speciale. Le ho fatte in tutte le parti del mondo e per una volta siamo vicini all’Italia e ci saranno tante persone a vedermi, oltre a quelle che mi seguiranno da casa. Voglio viverla come una gara come tutte le altre anche se so che non è così. Come ha detto il Presidente Mattarella: dobbiamo dare il massimo”. A parlare è, una delle carte che l’Italia della scherma si gioca subito nella prima giornata di gare ai Giochi di2024. La spadista catanese non è più la talentuosa schermitrice che a2012 si presentava come la più giovane della spedizione azzurra. A 32 anni è una donna che si è tolta numerose soddisfazioni e che si presenta ain quella che sarà per lei la quarta partecipazione a cinque cerchi.