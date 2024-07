Rocksophia nel vivo il programma di oggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Al via al Varco sul mare, la nuova edizione di. La giornata inaugurale si è aperta con la nuova mostra della galleria MeGa visitabile con visori VR dedicata alla "Quadratura del cerchio", illustrata dal creatore Evio Hermas Ercoli. Conferito il primo dei premi "Sports Awards" a Nelio Piermattei dell’Anthropos. Tra gli appuntamenti inalle 18 si comincia con la storia – raccontata dalla scrittirce Simona Baldelli – della ciclista Alfonsina Strada. Alle 18.30 Giancristiano Desiderio mostrerà come il calcio sia una cosa troppo seria per non essere presa con filosofia. Per il philoshow serale (21.15 Varco sul mare) "Donne e motori. Il mito dell’automobile" arriva a Civitanova Fjona Cakalli, imprenditrice, presentatrice tv, tech influencer.