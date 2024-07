Pif in piazza del Papa con il suo libro | Il mio viaggio cercando l’amore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Pif ad Ancona per la rassegna ´Scrivere col cinema´. L’appuntamento col regista de ´La mafia uccide solo d’estate´, è previsto per stasera, 20.30, indel Plebiscito. Pif presenterà il suo secondo, dal titolo ´La disperata ricerca d’amore di un povero idiota´, edito da Feltrinelli. Sarà il terzo e ultimo incontro con la kermesse curata da Paolo Mereghetti: "Queste due serate – dice il curatore – sono andate benissimo, c’è attesa per Pif, protagonista del momento più popolare, senza nulla togliere a Roberto Andò, Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi, che si sono avvicendate sul palco tra ieri e giovedì". Il 52enne palermitano racconterà il mistero della casualità: "Arturo è alla ricerca delle sette anime gemelle scelte per lui da un nuovo algoritmo.