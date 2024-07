Per gli atleti è importante partecipare e fare cassa Biasin | la cruda verità sui Giochi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024)è bellissimo, lo spirito olimpico è bellissimo, il Villaggio è bellissimo e si tromba tantissimo, le grandi emozioni sono bellissime e tutto quello che volete, ma c'è anche una poco romantica ma fondamentale questione di quattrini da tener presente. La gran parte delle migliaia e migliaia dioccupati a battere la controparte in quel di Parigi non solo non naviga nell'oro, ma guadagna il minimo indispensabile per potersi permettere una vita da atleta. Ci sono le eccezioni, per carità, ma son mica tutte stelle dell'Nba o Novak Djokovic. Prendete i protagonisti della nuova disciplina olimpica, la Break Dance, o i tiratori, ma anche i surfisti, i lottatori, gli specialisti dell'arrampicata Per lor signori riuscire a mettere in tasca i premi concessi dai Comitati Olimpici Nazionali non è cosa affatto banale.