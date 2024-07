Olimpiadi Parigi 2024 canottaggio | padre del tedesco Zeidler cade e fa buco sulla barca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) Episodio incredibile nel corso delledi, esattamente nel. La federazione tedesca ha annunciato, proprio all’inizio delle competizioni alledi, che si separerà dal suo direttore sportivo a novembre. Il presidente della federazione Moritz Petri ha detto alla dpa che il contratto di Mario Woldt non verrà rinnovato alla snza, indipendentemente dalle prestazioni della Germania a. Sette barche tedesche prenderanno parte alle regate di. Woldt, in carica dal 2010, è stato fortemente criticato dall’interno e dall’esterno della squadra, con il campione del mondo di singolo maschile Oliverche ha apertamente messo in dubbio più volte la competenza di Woldt. Il lavoro di direttore sportivo dovrebbe essere eliminato da novembre, anche se Petri ha detto che Woldt era il benvenuto a candidarsi per una nuova posizione.