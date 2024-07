Napoli presentata la maglia away 2024 2025 | l’annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) C’era attesa per la presentazione delladelper la stagione. Tramite un annuncio suiè statala seconda divisa degli azzurri. Sono passate diverse settimane dalla presentazione dellahome delper la stagione ormai imminente. Nel mentre sono apparsi spoiler in giro per il web sulla possibiledegli azzurri. Tramite un annuncio sui, ilha ufficialmente presentato anche lalaper la stagioneIlè impegnato nella preparazione in vista dell’imminente inizio di stagione. Nel mentre la società continua la crescita del proprio brand sotto diversi punti di vista, con anche delle partnership nuove ed innovative. L’attesa come ogni anno è però verso le divise del, con il club che doveva ancora presentare la divisa