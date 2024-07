Napoli Conte lavora anche sul 3-5-2 Osimhen e Spinazzola lasciano l’allenamento assente Gaetano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2024) Il report deldeldi oggi. Giorno 3 a Castel di Sangro, presentiDe Laurentiis e il responsabile scouting Micheli.report:alterna gli schemi squadra I portieri iniziano are a parte con il preparatore Lopez. Alle 18:10 la squadra viene divisa in tre gruppi per il torello. Terminato, iniziano a dividersi con le casacche in tre squadre: Gialli: Mario Rui, Folorunsho, Lobotka, Juan Jesus, Cheddira, Mezzoni, Politano. Blu: Mazzocchi, Raspadori, Di Lorenzo, Buongiorno, Zerbin, Simeone, Rafa Marin. Azzurri: Ngonge, Natan,, Rrahmani, Cajuste, Kvaratskhelia, Anguissa. Le tre squadre sono a sinistra, centro e destra del campo. Quella di destra va in pressing verso quella di sinistra per evitare che arrivi in porta; al termine dell’azione, quella di sinistra va in pressing su quella al centro.