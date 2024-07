Miliardi di strategie racchiuse in 4 categorie | cosa ci insegna questa classificazione?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) “Il piccolo sporco segreto dell’industria della strategia è che non esiste alcuna teoria per crearne una“.frase di Gary Hamel, uno dei più rinomati esperti di strategia, contiene una verità scomoda ma reale. I modelli strategici sono come strumenti che aiutano a capire se una certa idea è buona o se un piano può funzionare. Tuttavia, non ti dicono quali idee cercare o come creare un buon piano. In altre parole, gli schemi strategici, come ad esempio la pluriutilizzata analisi SWOT (punti di forza, debolezze, opportunità e minacce), forniscono strumenti per analizzare e valutare le opzioni disponibili, ma non aiutano a trovare nuove opportunità né a sviluppare nuove idee.