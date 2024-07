Milano ricorda le vittime della strage di Via Palestro del 1993 presente anche il sopravvissuto | Convivo con il dolore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio 2024 – Sono passati 31 anni da quel 27 luglioquando in via, davanti al Padiglione d'Arte Contemporanea, nel centrocittà, scoppiò un'autobomba che portò alla morte di cinque persone. La, di stampo mafioso, è statata oggi, sul luogotragedia, con una commemorazione istituzionale volta are le cinque: i tre vigili del fuoco Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, accorsi sul posto poco primadeflagrazione, dell'agente di Polizia locale, Angelo Ferrari che avendo notato il fumo uscire dall'auto aveva chiesto l'intervento del 112, e di Moussafir Driss, colpito a morte da una lamiera mentre dormiva su una panchina. Paolo Mandelli, vigile del fuocoalla, hato cosa successe quella sera.