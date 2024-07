LIVE – Spada femminile scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Ladellaallediapre i battenti al Grand Palais e l’Italia vuole recitare, come spesso capita, la parte della protagonista cercando l’appuntamento con la medaglia. Il podio è sicuramente alla portata per le nostre tre azzurre, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzo e Alberto Santuccio, e alle ore 10.25 inizia il tabellone con i trentaduesimi di finale. Si prosegue alle ore 10.50 con i sedicesimi, alle 12.30 gli ottavi di finale. E ancora, alle 15.50 i quarti, alle 19 le semifinali e poi si fa sul serio: alle 20.40 la finale per il bronzo e alle 21.30 la finale per l’oro. Seguiremo tutto in tempo reale.