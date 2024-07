Israele razzo su un campo di calcio | almeno 10 morti Katz | È guerra totale Hezbollah nega l’attacco

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 27 luglio 2024)10 persone sono morte, tra cui alcuni bambini, neldal Libano su Majdal Shams, cittadina israeliano al confine. Per l’esercito israeliano, la cittadina è stata colpita da une non un drone dal Libano. e dietro ci sarebbe la mano di. I feriti sono34, di cui 17 gravissimi. Dopodal Libano sul nord diil ministro della difesa Yoav Gallant ha tenuto una riunione di sicurezza con i vertici militari tra cui il capo di stato maggiore Herzi Halevi e i responsabili del fronte nord.su undi10“Persi tratta di un’azione degli”. Lo ha detto l’Idf in base “a una valutazione della situazione e dell’intelligence in nostro possesso.