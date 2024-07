Il tributo alla musica popolare della cantante Rachele Andrioli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Otto appuntamenti che unisconoe parole in otto luoghi diversi per la quinta edizione del Festival dei mulini storici organizzato da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e l’associazione Italiana Amici Mulini Storici. Una rassegna che trasforma in palcoscenico un patrimonio culturale prezioso e che si svolge in collaborazione con i Comuni di riferimento e gli Istituti culturaliRepubblica di San Marino. Prosegue il festival itinerante nei mulini storici e oggi alle 20.30 (ingresso libero) arriva al Mulino Scodellino di Castel Bolognese per il concerto Leuca di, cantautrice, percussionista pugliese impegnata in progetti artistici internazionali di world music, attraverso la voceattinge a esperienze di viaggi, collaborazioni e incontri con le culture del mondo.